Российские шахматисты не смогли выйти в плей-офф ЧМ по блицу

Сегодня, 30 декабря, в Дохе (Катар) состоялись заключительные поединки группового этапа чемпионата мира по блицу — 2025. В рамках соревновательного дня состоялись матчи в мужском и женском разрядах. Россияне не смогли выйти в плей-офф турнира.

В полуфинале женского разряда Бибисара Асаубаева из Казахстана сыграет с китаянкой Чжу Цзиньэр, а Элин Руберс (Нидерланды) сразится с Анной Музычук из Украины. В мужском разряде состоятся встречи Арджун Эригайси (Индия) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) и Фабиано Каруана (США) — Магнус Карлсен (Норвегия).

Россиянка Валентина Гунина не смогла выйти в стадию плей-офф из-за неудачного тай-брейка. Она набрала 11 очков после 15 туров и осталась пятой в женском разряде.