Глава FIDE назвал лучших спортсменов России в 2025 году

Глава Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович назвал хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина и шахматистку Александру Горячкину лучшими спортсменами России в 2025 году.

В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Сейчас на счету 40‑летнего россиянина 912 шайб. С учетом плей‑офф Овечкин (989 голов) идет вторым, уступая лишь Гретцки (1016). В декабре Горячкина выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам в Дохе.