С российской шахматисткой случилась трагедия: виновата украинка

В Дохе завершился чемпионат мира по блицу. Финал турнира обернулся настоящей трагедией для российской шахматистки Валентины Гуниной.

В заключительной части соревнований россиянка выдала впечатляющую серию, выиграв 7 партий кряду. Перед последним туром Гунина была единоличным лидером.

Согласно регламенту, медали должны были разыграть четыре лучших шахматистки, которые определятся после 15 партий основного турнира. Валентине для выхода в следующий круг нужно было лишь не уступить в последней игре.

По иронии судьбы, соперницей Гуниной стала украинская шахматистка Анна Музычук. Российским болельщикам Музычук хорошо известна, так как последние годы она активно выступает против появления российских спортсменов на международных соревнованиях.

Партию уроженка Мурманска проиграла, что стало для нее настоящей трагедией. В Сети распространилось фото, как 36-летняя Гунина после сидит за доской в пустом зале и на ней буквально нет лица. Валентина заняла 5-е место и осталась без медали.

Интересно, что украинка Музычук в итоге победительницей турнира не стала. В финале она уступила казахстанской шахматистке Бибисаре Асаубаевой.