Reuters: Vitol отправит первую партию растворитель для нефти в Венесуэлу

Швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу по сделке с США. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Ожидается, что в эти выходные торговая компания Vitol, занимающаяся торговлей сырьевыми товарами, загрузит первую партию нафты из США в Венесуэлу в рамках нового соглашения о поставках, объявленного всего несколько дней назад президентом (США - прим. ред.) Дональдом Трампом", - сообщает агентство.

Отмечается также, что поставка нафты, используемой в качестве растворителя для снижения концентрации тяжелой нефти, и облегчения ее транспортировки из Венесуэлы, станет "важной вехой в усилиях по увеличению добычи в этой южноамериканской стране". 10 января Трамп заявил, что сделает Венесуэлу "снова богатой и безопасной".

При этом он подчеркнул, что "любит венесуэльский народ". До этого американский лидер сообщил о своем намерении оставаться "политическим властелином Венесуэлы" годами. Он сказал, что на восстановление "запущенного" нефтяного сектора республики может уйти несколько лет.