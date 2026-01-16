Европейский шахматный союз допустил белорусских юниоров до соревнований

Европейский шахматный союз (ECU) допустил белорусских шахматистов в возрасте до 18 лет до международных турниров в индивидуальных и командных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба союза.

"ECU будет следовать политике Международного олимпийского комитета (МОК) и допустит белорусских спортсменов в индивидуальных и командных турнирах к участию в юношеских соревнованиях. Белорусские взрослые игроки старше 18 лет имеют право участвовать в индивидуальных соревнованиях под нейтральным флагом", - говорится в заявлении ECU.

Исполнительный комитет МОК рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном. Это касается не только личных, но и командных соревнований. Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию в 2023 году.