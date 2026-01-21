Крамник о смерти Народицкого: «Я глубоко разочарован тем, что такая трагедия была использована для сведения личных счетов»

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник заявил, что против него была инициирована циничная пиар-кампания после смерти американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого.

Крамник отреагировал на обвинения в связи со смертью шахматиста Народицкого
Народцкий скончался в октябре в возрасте 29 лет. Его нашли мертвым в собственном доме в Шарлотте, штат Северная Каролина. По итогам судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что в организме умершего были обнаружены наркотические вещества.

«Я хочу еще раз выразить свои соболезнования семье и близким Даниэля Народицкого. Утрата такого молодого известного шахматиста — это огромная трагедия не только для них, но и для всего шахматного сообщества. Сразу после этой трагедии была инициирована циничная пиар-кампания, без каких-либо фактических оснований связывавшая меня с безвременной кончиной Даниэля. За этим последовали многочисленные прямые угрозы физической расправы в мой адрес, в адрес моей жены и даже моих детей, что вынудило меня обратиться в правоохранительные органы. Официально обнародованные выводы медицинской экспертизы раскрыли истинную причину смерти (о которой видевшие последний стрим Даниэля уже догадывались). Я глубоко разочарован тем, что такая трагедия была использована различными лицами и группами для сведения личных счетов. Такому глубоко аморальному поведению не может быть никаких оправданий. Напомню, что после просмотра фрагментов его последнего стрима, несмотря на наши прежние разногласия, я публично призвал друзей Даниэля — в то самое утро, которое оказалось утром его смерти, — присмотреть за ним и срочно обратиться за помощью. К сожалению, мои усилия оказались тщетными. Из уважения к памяти Даниэля и его близким я воздержусь от каких-либо дальнейших публичных комментариев по этому вопросу на данный момент», – сказал Крамник.
