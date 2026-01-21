Названа причина смерти шахматиста Народицкого

В офисе главного судмедэксперта Северной Каролины назвали причину смерти 29-летнего американского шахматиста Дэниела Народицкого. Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, спортсмен скончался из-за отравления наркотиками. Незадолго до смерти он принял коктейль, состоящий из нескольких запрещенных веществ.

Ранее в смерти Народицкого обвинили российского гроссмейстера Владимира Крамника. 19 октября россиянин после просмотра трансляции матча с участием американца обеспокоился его состоянием, предположив, что тот использует «нечто совсем большее, чем просто снотворное». Пользователи сети утверждали, что гроссмейстер оказал психологическое давление на Народицкого, которое, по их мнению, привело к его смерти.

Американец умер 20 октября. Семья спортсмена заявила о его «неожиданной кончине».