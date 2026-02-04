Умерла чемпионка СССР по шахматам Юлия Демина

Чемпионка СССР по шахматам Юлия Демина скончалась на 58‑м году жизни, сообщает пресс‑служба Федерации шахмат России (ФШР).

© Федерация шахмат России

— Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной, — говорится в сообщении.

Демина — международный гроссмейстер, чемпионка СССР 1988 года, бронзовый призер чемпионата СССР‑1989. Кроме того, она стала двукратной чемпионкой России в личном зачете, трижды выигрывала командные первенства страны, участвовала во всемирных шахматных олимпиадах.