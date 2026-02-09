Гроссмейстер Есипенко высказался об игре за сборную России

Российский гроссмейстер и участник турнира претендентов Андрей Есипенко будет рад сыграть за сборную России, особенно если команде вернут флаг и гимн. Об этом он рассказал ТАСС.

"Турниры сборных - мои самые любимые. Играть за национальную команду - это большая честь. Если вернутся прежние времена, когда играли с флагом и гимном, это будет что-то с чем-то для меня. Буду рад и счастлив играть за сборную. Тем более что в этом году и [шахматная] Олимпиада, и чемпионат мира", - сказал Есипенко.

Заседание генассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) состоялось 14 декабря в видеоформате. За отмену всех ограничений против российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата легальны и действительны, но организация будет консультироваться с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. Российские шахматистки в нейтральном статусе выступили на командном чемпионате мира 2025 года и выиграли турнир. В индивидуальных соревнованиях россияне играют под флагом FIDE.

Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре. В нем также сыграют американцы Фабиано Каруана, Хикару Накамура, индиец Рамешбабу Прагнанандха, китаец Вэй И, узбек Жавохир Синдаров, представитель Германии Маттиас Блюбаум и выступающий за Нидерланды Аниш Гири.