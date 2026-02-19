Умер соперник Карпова в борьбе за звание чемпиона мира по шахматам

Нидерландский гроссмейстер Ян Тимман умер в возрасте 74 лет, сообщается на сайте Королевской шахматной федерации Нидерландов (KNSB).

— Ян Тимман скончался в среду, 18 февраля, в своем родном городе Арнеме, — говорится в сообщении.

В 1993 году нидерландец уступил россиянину Анатолию Карпову в матче за звание чемпиона мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE).

Тимман — участник турниров и матчей претендентов, многократный чемпион Нидерландов, участник 13 всемирных шахматных олимпиад, победитель многих международных турниров.