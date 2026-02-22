В Германии захотели разрешить детям пользоваться соцсетями с 14 лет

Партия немецкого канцлера Фридриха Мерца Христианско-демократический союз (ХДС) выступила за возрастной ценз при использовании соцсетей детьми, пишет Das Handelsblatt. Согласно статье, для защиты несовершеннолетних ХДС предлагает запретить пользоваться соцсетями до 14 лет. В партии отметили, что считают детей и молодежь наиболее уязвимыми в цифровой сфере.

"Когда экономические бизнес-модели специально ориентированы на привлечение внимания, эмоциональную активизацию и влияние на поведение, государство не может оставаться нейтральным", - говорится в заявлении союза.

Он призывает принять соответствующие нормы и на европейском уровне. В частности партия считает нужным обязать операторов платформ проверять возраст. А в случае нарушений налагать на них существенные штрафы.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании международной "коалиции" для выработки согласованных мер по защите детей в цифровой среде и регулированию искусственного интеллекта. В числе приоритетов политик назвал внедрение обязательной маркировки контента, созданного с помощью алгоритмов, обеспечение многоязычия в обучающих моделях и поиск путей снижения энергопотребления центров обработки данных.