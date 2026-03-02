Карякина снова исключили из рейтинга FIDE

Международная шахматная федерация (FIDE) исключила российского гроссмейстера Сергея Карякина из рейтинга. Об этом сообщается на сайте организации.

© mk.ru

Карякин появился в рейтинге 28 февраля, заняв 10-е место с 2750 очками. До этого он отсутствовал в списке с июня 2024 года. Однако спустя два дня его имя исчезло из турнирной таблицы.

По правилам FIDE, шахматист исключается из рейтинга, если в течение года не участвует в турнирах с классическим контролем времени. В феврале 2026 года Карякин провел выставочный матч с Михаилом Марковым на фестивале «Российская шахматная корона», а также сыграл на Спартакиаде среди федеральных органов власти. Вероятно, эти соревнования не были засчитаны FIDE как официальные.

Карякин уже попадал в подобную ситуацию в феврале 2023 года — тогда он вернулся в рейтинг спустя три месяца после выступления на командном чемпионате России. В марте 2022 года FIDE отстранила его на полгода за поддержку спецоперации на Украине. После снятия санкций гроссмейстер отказался выступать под нейтральным флагом и не участвовал в соревнованиях под эгидой федерации.

Карякину 36 лет. В 2016 году он был претендентом на шаматную корону, но уступил Магнусу Карлсену. На его счету победы на Кубке мира (2015), чемпионатах мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).