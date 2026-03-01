Сергей Карякин вернулся в мировой топ-10 после обновления рейтинга ФИДЕ

Российский шахматист, гроссмейстер (2003) Сергей Карякин вернулся в десятку сильнейших после обновления рейтинг-листов Международной шахматной федерации (ФИДЕ), имея в активе 2750 очков. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте организации рейтинг.

Помимо россиянина, в топ-10 после изменений вошли представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов и американец Уэсли Со. Первую десятку покинули два индийских спортсмена – Гукеш Доммараджу и Арджун Эригаиси.

В женском рейтинге казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сменила в десятке россиянку Полину Шувалову. Представительница Индии Хампи Конеру замыкает топ-5 согласно новому рейтингу. Хоу Ифань продолжает удерживаться на лидирующей позиции.