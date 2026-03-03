В ФШР указали на непоследовательность в позиции FIDE по ситуации с Карякиным

Федерация шахмат России (ФШР) указала не непоследовательность в заявлении Международной шахматной федерации (FIDE) по поводу ситуации с рейтингом российского шахматиста Сергея Карякина.

28 февраля Карякин появился в обновленном рейтинге FIDE, россиянин занимал 10‑ю строчку. 2 марта фамилия гроссмейстера пропала из списка. В FIDE заявили, что российский гроссмейстер был включен в рейтинг организации по ошибке, так как принял участие в турнире, который не должен был быть включен в рейтинг‑лист FIDE.

— Оказалось, что это не единственный турнир за последние несколько месяцев, который не соответствует этому принципу. Турнир Maritime Chess Festival, прошедший осенью 2025 года, также был зарегистрирован менее, чем за 30 дней до старта. В турнире принял участие Хикару Накамура, которому необходимо было добрать недостающие рейтинговые партии, чтобы квалифицироваться в турнир претендентов. В случае, если результаты Maritime Chess Festival не будут учитываться, у Накамуры не наберется 40 рейтинговых партий в классику за 2025 год, и тогда, по правилам отбора, он не будет иметь права сыграть в турнире претендентов, который стартует через несколько недель. В новых правилах обсчета рейтинга есть дополнительный пункт, в котором указывается, что турнир с участием шахматиста 2700+ может быть учтен даже в случае регистрации менее, чем за 30 дней, если он будет одобрен комиссией, советом или президентом FIDE. Судя по тому, что турнир до сих пор не исключен из обсчета, Maritime Chess Festival был одобрен FIDE, и Накамура сохраняет место в турнире претендентов, — говорится в заявлении пресс‑служба ФШР.

В марте 2022 года Карякин был дисквалифицирован FIDE на полгода за поддержку СВО. После этого шахматист заявил, что будет выступать на международных соревнованиях только под флагом России.

Карякин — чемпион мира по рапиду и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России.