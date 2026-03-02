В FIDE объяснили, почему Карякина исключили из рейтинга

В Международной шахматной федерации назвали "оплошностью" включение россиянина Сергея Карякина в рейтинг 28 февраля.

Россиянин Карякин появился в рейтинге FIDE 28 января. С 2750-ю баллами он занимал 10-е место. Однако 2 марта его снова исключили из рейтинга.

В организации рассказали о том, почему же это произошло.

"Из-за оплошности в процессе утверждения матч на "Российской шахматной короне" был включен в рейтинг-лист FIDE на март 2026 года в нарушение настоящих правил. Как только ошибка была выявлена, квалификационная комиссия исключила соревнование из рейтинговой системы в соответствии с действующими правилами", - приводит ответ пресс-службы FIDE ТАСС.

В организации добавили, что после этого рейтинг Карякина снова стал неактивным и его удалили из рейтинга активных игроков.

Ранее Карякин был удален из рейтинга в июне 2024 года. По правилам организации, это происходит, если спортсмен на протяжении года не проводит матчей с классическим контролем времени.

Карякин в марте 2022 года был дисквалифицирован на шесть месяцев за поддержку специальной военной операции на Украине. После этого россиянин отказался выступать на турнирах FIDE под нейтральным флагом.