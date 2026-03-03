Карякин высказался об исключении из рейтинга ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что планирует выступать на турнирах, чтобы вернуться в рейтинг ФИДЕ.

28 февраля Карякин появился в топ-10 после выступления на турнире «Шахматная корона» в Подмосковье. 2 марта его фамилия пропала из рейтинга. В ФИДЕ заявили, что включили россиянина в рейтинг из-за оплошности.