Гроссмейстер Карякин поделился планами на будущее

Сенатор и гроссмейстер Сергей Карякин готов вернуться к участию в турнирах по классическим шахматам. Об этом он заявил ТАСС.

Карякин был включен в обновленный рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE) 28 февраля, в нем он занимал 10-е место с 2 750 очками. Россиянин отсутствовал в списке с июня 2024 года. 2 марта стало известно, что FIDE вновь удалила Карякина из рейтинга. В организации заявили ТАСС, что включили россиянина в список из-за оплошности.

"Я сыграю в другом матче или турнире из принципа и уведомлю FIDE, просто из принципа. И мне будет интересно, что они придумают, как попробуют отвертеться. Может быть, придумают новые правила, а если аргументов совсем не будет, то дисквалифицируют меня пожизненно. У меня сомнений нет, что они будут всячески пытаться меня отстранить. Но ничего, этим они только себя позорят", - сказал Карякин.

"Но я хочу подчеркнуть, что спортивную карьеру я не завершаю. Мне интересны выступления в быстрые шахматы, блиц - это то, чем я занимаюсь последние четыре года. А еще я решил, что в связи с последними действиями FIDE я готов принимать участие в классических шахматах тоже. Готов рассматривать предложения в классику. Но здесь оговорюсь, что здесь мне интересен контроль времени, предложенный Олегом Скворцовым, известным шахматным меценатом, который предельно сократил контроль времени и сделал классику смотрибельной и интересной с точки зрения простого обывателя. С этим контролем, кажется, я еще не играл, но мне было бы интересно попробовать", - подчеркнул Карякин.

Согласно правилам FIDE, если шахматист на протяжении года не участвует в матчах с классическим контролем времени, его убирают из рейтинга. В феврале 2023 года Карякина исключали из рейтинга, он вернулся в него спустя три месяца, после того как в составе сборной Московской области выступил на командном чемпионате России в Сочи. В феврале 2026 года Карякин провел выставочный матч с Михаилом Марковым на фестивале "Российская шахматная корона", а также принял участие в турнире XVIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти. Марков является самым юным стипендиатом Школы шахмат Карякина.

В марте 2022 года Карякин был отстранен на полгода за поддержку спецоперации на Украине. После окончания дисквалификации гроссмейстер отказался участвовать в соревнованиях FIDE, объяснив свое решение нежеланием выступать под нейтральным флагом.