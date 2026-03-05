ФШР оказывает помощь шахматистам из Ирана

Исполнительный директор ФШР Ткачев: «Шахматисты из Ирана и их семьи могут остаться в Москве до окончания конфликта. Они не понесут расходов»
Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев в эфире «Матч ТВ» рассказал о помощи, которую организация оказывает спортсменам из Ирана после обострения конфликта на Ближнем Востоке.
В субботу вооруженные силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции. В ответ Иран нанес ответные удары, в том числе по американским военным объектам в Персидском заливе и на Ближнем Востоке.
— В эти дни проходит турнир Москве с шестью спортсменами из Ирана, которые приехали с семьями. Делегация составляет 13 человек. После начала трагических событий представители иранской делегации обратились к нам. Вернуться на родину они пока не могут, нет возможности. Поэтому мы сейчас договорились и решили, что все 13 человек остаются в Москве до урегулирования. Либо мы готовы им предоставить возможность добраться до родины. Мы по этому вопросу работаем с коллегами из Азербайджана и Армении. Мы учитываем пожелания иранцев и помогаем, чем можем. Наши коллеги из Ирана расходов не несут. Все расходы на ФШР. Со спортсменами мы разговариваем. Международная федерация (ФИДЕ) в курсе дела. Аркадий Владимирович (Дворкович) тоже по линии связи с Азербайджаном и с Арменией помогает решить вопрос. Все непосредственные контакты идут через ФШР. Иначе мы просто не можем, — сказал Ткачев в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».
Шахматный турнир Аэрофлот Опен проходит в Москве с 28 февраля по 6 марта.
