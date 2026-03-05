Непомнящий выиграл шахматный турнир "Аэрофлот опен"

Россиянин Ян Непомнящий стал победителем шахматного турнира "Аэрофлот опен". Соревнования прошли в Москве.

В заключительном, девятом туре Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с представителем Узбекистана Мухаммадзохидом Суяровым. Непомнящий набрал 7,5 очка и обеспечил себе первое место по итогам соревнований.

Непомнящему 35 лет, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в апреле 2023 года - китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом мира по блицу 2024 года, чемпионом Европы в классических шахматах 2010 года, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). Он является двукратным чемпионом России (2010, 2020).

"Аэрофлот опен" проводится с 2002 года. В 2004 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса.