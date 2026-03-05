Непомнящий заявил о готовности играть за сборную

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий готов выступать за национальную команду на Олимпиаде, если российских шахматистов допустят до соревнований. Об этом он сообщил ТАСС.

"Конечно, готов играть за сборную. Это всегда мои любимые турниры, - сказал Непомнящий. -"Понятно, что мои отношения с федерацией за это время не сильно улучшились, но в целом Шахматная олимпиада и чемпионаты мира - это турниры, которые для меня всегда были особенными. Наверное, потому что это командные соревнования. И, возможно, потому что это игра за страну. Для меня они всегда были приоритетными, и я всегда очень старался на них выступать. Но сначала нужно, чтобы нас допустили, а потом уже можно будет что-то обсуждать".

Заседание генассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) состоялось 14 декабря в видеоформате. За отмену всех ограничений против российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата легальны и действительны, но организация будет консультироваться с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. Российские шахматистки в нейтральном статусе выступили на командном чемпионате мира 2025 года и выиграли турнир. В индивидуальных соревнованиях россияне играют под флагом FIDE.