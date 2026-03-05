Гроссмейстер Есипенко оценил свою игру на "Аэрофлот опен"

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко считает свое выступление на "Аэрофлот опен" полезной подготовкой к турниру претендентов, несмотря на не самый удачный результат. Об этом он рассказал ТАСС.

Есипенко в 9 турах набрал 6,5 очка. Победителем "Аэрофлот опен" стал Ян Непомнящий (7,5). Соревнования прошли в Москве.

"Да, на 100 процентов это хорошая подготовка к турниру претендентов. Вообще, моя основная цель была получить уверенность, поиграть, потому что в этом году я пока не участвовал ни в каких турнирах. Хотелось немного набрать форму, наиграть дебютные линии. В любом случае, думаю, это полезный опыт", - сказал Есипенко.

"Да, игрой на "Аэрофлот опен" в целом более-менее доволен, а вот результатом - не очень. В цейтноте часто упускал возможности, играл не лучшим образом. До цейтнота в принципе все складывалось более-менее нормально", - добавил он.

Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре. Помимо Есипенко, в нем также сыграют американцы Фабиано Каруана, Хикару Накамура, индиец Рамешбабу Прагнанандха, китаец Вэй И, узбек Жавохир Синдаров, представитель Германии Маттиас Блюбаум и выступающий за Нидерланды Аниш Гири.