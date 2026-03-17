Индийская шахматистка может сняться с турнира претенденток

Индийская шахматистка Хампи Конеру сообщила, что может сняться с женского Турнира претенденток — 2026 из-за конфликта на Ближнем Востоке и ударов по военным базам на Кипре, где пройдёт турнир.

«Это просто не имеет никакого смысла. Сейчас, когда царит такая напряжённость и неопределённость, опасно ехать куда-либо вблизи Западной Азии. Война началась около двух недель назад, она всё ещё продолжается, а до турнира осталось меньше двух недель. Не думаю, что какая-либо официальная организация осмелится провести мероприятие в регионе в данный момент. С организационной точки зрения, это просто неправильное решение. Это один из важнейших турниров, и у вас всего 16 лучших игроков, почему бы не рассмотреть альтернативные даты? Как человек, посвятивший шахматам десятилетия, я посчитал необходимым высказаться. Независимо от того, чемпион ты или нет, если ты не можешь высказаться, когда того требует ситуация, это значит, что ты ничему не научился в спорте. Турнир претенденток для меня очень много значит. Возможно, это даже мой последний турнир претендентов. Мне уже 39, и нет никакой гарантии, что я снова пройду квалификацию, или что я вообще перестану выступать на профессиональном уровне. Кто знает? Но думаю, справедливо будет взглянуть на ситуацию в целом. Я была в затруднительном положении, когда решала отказаться от участия, потому что два года упорно работала, чтобы пройти квалификацию, и месяцами тренировалась. Внимательно следила за новостями и общалась с семьёй и друзьями. Не думаю, что имеет смысл рисковать собой ради участия в одном турнире», — приводит слова Конеру Hindustan Times.