Исполнительный директор ФШР рассказал о достижении Лагно и Горячкиной

Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно являются самыми опытными на предстоящем турнире претендентов, они будут участвовать в соревновании в четвертый раз подряд. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре.

"Несправедливо забывать, что параллельно с мужчинами будет проходить женский турнир претендентов, и там участвуют две наших представительницы - Екатерина Лагно и Александра Горячкина. В четвертый раз подряд они прошли в этот турнир - это уникальное достижение, - сказал Ткачев. - Наши шахматистки точно самые опытные на предстоящем соревновании".

Помимо россиянок, на турнире выступят китаянки Чжу Цзиньэр и Тань Чжунъи, представительницы Индии Дивья Дешмух и Вайшали Рамешбабу, а также Бибисара Асаубаева из Казахстана, украинка Анна Музычук. Чемпионкой мира является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.