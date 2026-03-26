Президент FIDE рассказал, когда пройдет матч за шахматную корону

Дворкович рассказал, когда пройдет матч за шахматную корону
Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в ноябре-декабре, очевидных кандидатов на его проведение пока нет. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.
Первый тур турнира претендентов состоится 29 марта, заключительный - 15 апреля. В случае необходимости 16 апреля пройдет тай-брейк. Действующим чемпионом мира является представитель Индии Доммараджу Гукеш.
"Планируем провести матч за шахматную корону в ноябре-декабре. Очевидных кандидатов на проведение нет - все будет зависеть от победителя турнира претендентов. Интерес некоторых стран напрямую связан с претендентом, - сказал Дворкович. - Скажем так, есть сигналы о готовности подать заявки в случае победы того или иного кандидата".