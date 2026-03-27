Карякин оценил шансы Есипенко на победу в турнире претендентов

Карякин считает, что у Есипенко есть шансы на победу в турнире претендентов
Российский шахматист Андрей Есипенко играет ровно, у него есть шансы на победу в турнире претендентов. Такое мнение ТАСС высказал сенатор и гроссмейстер Сергей Карякин.
Первый тур турнира претендентов состоится 29 марта, заключительный - 15 апреля. В случае необходимости 16 апреля пройдет тай-брейк. Кроме Есипенко, в турнире примут участие американцы Фабиано Каруана, Хикару Накамура, индиец Рамешбабу Прагнанандха, китаец Вэй И, узбек Жавохир Синдаров, представитель Германии Маттиас Блюбаум и выступающий за Нидерланды Аниш Гири.
"Состав предстоящего турнира претендентов сильный, шансы есть практически у каждого. Блюбаум не является фаворитом однозначно - он может неплохо выступить и быть в середине, какое-то количество партий выиграть, но на первое месте я его не вижу совсем, - сказал Карякин. - Что касается нашего Андрея Есипенко, то шансы у него есть. Играет он достаточно ровно, сильно. Видно, что прибавил. Несмотря на то, что его рейтинг не очень высокий, заметно, что общее понимание игры и последние результаты высокие. Поэтому все будет зависеть от того, в какой форме он подойдет к турниру".