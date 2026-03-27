Карякин оценил шансы Есипенко на победу в турнире претендентов

Российский шахматист Андрей Есипенко играет ровно, у него есть шансы на победу в турнире претендентов. Такое мнение ТАСС высказал сенатор и гроссмейстер Сергей Карякин.

Первый тур турнира претендентов состоится 29 марта, заключительный - 15 апреля. В случае необходимости 16 апреля пройдет тай-брейк. Кроме Есипенко, в турнире примут участие американцы Фабиано Каруана, Хикару Накамура, индиец Рамешбабу Прагнанандха, китаец Вэй И, узбек Жавохир Синдаров, представитель Германии Маттиас Блюбаум и выступающий за Нидерланды Аниш Гири.