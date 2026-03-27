В ФИДЕ рассказали, насколько безопасно будет на турнире претендентов

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выпустила разъяснения относительно ситуации с безопасностью на Турнире претендентов — 2026 в Кипре. Страна находится рядом с зоной конфликта на Ближнем Востоке. В организации подчеркнули, что имеют запасной план на случай ухудшения обстановки.

— Безопасно ли путешествовать и оставаться на Кипре?

— Да, Кипр — безопасная страна для путешествий. Чрезвычайной ситуации нет, страна продолжает нормально функционировать. Оргкомитет находится в постоянной координации с соответствующими национальными органами и получает полную поддержку на самом высоком уровне. Приняты все необходимые меры для обеспечения безопасной, комфортной и хорошо организованной среды для всех участников, СМИ и гостей.

— Есть ли риск перебоев с электричеством во время турнира?

— Нет, риск крайне низок и преувеличен. Нехватка электроэнергии на Кипре очень редка и, как правило, недолговечна. Например, недавний инцидент, который вызвал отключения в некоторых районах Кипра 13 марта, длился всего несколько минут до полного восстановления. Кроме того, место проведения турнира — Cap St Georges Hotel & Resort — полностью оборудовано резервными генераторами, обеспечивающими бесперебойное электроснабжение на протяжении всего мероприятия.

— Существуют ли меры безопасности в случае экстремальных сценариев?

— Да, в качестве меры предосторожности отель оборудован собственными укрытиями. Хотя такие сценарии являются чисто теоретическими, существует соответствующая инфраструктура для обеспечения безопасности всех участников и гостей.

— Считается ли место проведения безопасным?

— Да, место проведения находится в западной части Кипра, вдали от чувствительных или стратегических военных объектов. Оно не расположено вдоль каких-либо маршрутов, связанных с ближневосточным кризисом.

— Контролирует ли ФИДЕ ситуацию?

— ФИДЕ в координации с Оргкомитетом внимательно следит за ситуацией на постоянной основе и остаётся в непосредственном контакте с властями Кипра в рамках обеспечения готовности и смягчения любых потенциальных рисков.

— Что произойдет, если ситуация изменится?

— У ФИДЕ есть планы на случай непредвиденных обстоятельств, как и на любом крупном международном мероприятии. Мы по-прежнему готовы оперативно реагировать на любые изменения обстоятельств, при этом безопасность и комфорт игроков, официальных лиц, средств массовой информации и гостей являются главным приоритетом, — написала пресс-служба ФИДЕ.