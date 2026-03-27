Карякин не верит в победу американцев в турнире претендентов

Американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура вряд ли смогут одержать победу в турнире претендентов, хотя и являются одними из фаворитов. Такое мнение ТАСС высказал сенатор и гроссмейстер Сергей Карякин.

Первый тур турнира претендентов состоится 29 марта, заключительный - 15 апреля. В случае необходимости 16 апреля пройдет тай-брейк. Помимо американцев, в турнире также примут участие россиянин Андрей Есипенко, индиец Рамешбабу Прагнанандха, китаец Вэй И, узбек Жавохир Синдаров, представитель Германии Маттиас Блюбаум и выступающий за Нидерланды Аниш Гири.

"Я вижу Прага (Прагнанандха - прим. ТАСС) фаворитом этого турнира. Не очень верится, что Накамура может выиграть, даже несмотря на то, что он первый номер по рейтингу. То, как он отобрался в турнир претендентов, играя против более слабых соперников, это раз. Во-вторых, у него практически не было опыта игры в сильных соревнованиях в классику за последний год. И в целом, как мне кажется, он этого и не скрывает, что сконцентрирован на онлайн-шахматах. Совокупность этих факторов должна сыграть против него. И да, он может сыграть там более чем хорошо, но именно в его итоговой победе я сомневаюсь", - сказал Карякин.

"Каруана тоже является, безусловно, одним из фаворитов, но чего-то ему не хватает. В принципе один раз он турнир претендентов уже выигрывал, он старался и был близок и в других турнирах, но мне кажется, что все-таки тот момент, когда он вышел на матч за корону, был его пиком, и я не думаю, что он сумеет повторить этот результат", - подчеркнул гроссмейстер.