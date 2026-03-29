Лагно и Горячкина сыграли вничью в 1-м туре на Турнире претенденток по шахматам — 2026

Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно начали путь на Турнире претенденток — 2026. В 1-м туре они сыграли друг против друга. Счёт — 1/2:1/2. Известно, что Горячкина имела на одну пешку больше.

В других встречах 1-го тура также были зафиксированы ничейные результаты. Дивья Дешмух играла с Анной Музычук, Вайшали Рамешбабу с Бибисарой Асаубаевой, а Чжу Цзиньэр с Тань Чжунъи.

Ранее российский гроссмейстер Андрей Есипенко потерпел поражение в первой партии на Турнире претендентов — 2026, который начался на Кипре. Он уступил сопернику из Узбекистана Жавохиру Синдарову. Россиянин ходил чёрными, а его визави — белыми. Счёт — 1:0.