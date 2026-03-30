Почему Есипенко проиграл на старте Турнира претендентов

Российский гроссмейстер владел инициативой, но просчитался и проиграл Жавохиру Синдарову на старте Турнира претендентов – 2026.

В воскресенье, 29 марта, на Кипре стартовал Турнир претендентов – 2026, который определит соперников по матчам за звание чемпионов мира для Гукеша Доммараджу (Индия) и Цзюй Вэньцзюнь (Китай). В общей сложности 16 выдающихся гроссмейстеров сыграют в два круга и выявят лучших.

Турниры претендентов видели немало исторических шахматных драм, и соревнование в Пафосе, скорее всего, не станет исключением. Невероятное напряжение царит за досками уже с 1-го тура, и, увы, неудача в нём подстерегла Андрея Есипенко. Впрочем, обо всём по порядку.

Ничья Горячкиной и Лагно

В женской секции кандидатского турнира все поединки 1-го тура завершились вничью, а главный интерес для российских болельщиков представляла встреча между Александрой Горячкиной и Екатериной Лагно – из-за принудительной жеребьевки спортсмены из одной страны играют друг с другом на старте турнира, чтобы не возникало нездоровых ситуаций на финише.

Александра наступала, владела инициативой, однако Екатерина сумела хладнокровно отзащищаться – ничья. Интрига только начинает закручиваться.

Почему проиграл Есипенко?

В мужском же турнире сразу три партии оказались результативными – вничью сыграли только Маттиас Блюбаум (Германия) и Вэй И (Китай). Немецкий гроссмейстер не стал отходить от своей тактики игры вторым номером и при первой же возможности дал сопернику зафиксировать мирный исход.

А вот нашим болельщикам с ходу пришлось хвататься за сердце. Надежда шахматной России молодой гроссмейстер Андрей Есипенко блестяще провёл первую половину партии, переигрывая чёрными фигурами своего соперника Жавохира Синдарова (Узбекистан), однако в критический момент поторопился отобрать пешку соперника, недооценив активность белых. Надо отдать должное Синдарову – несмотря на недостаток времени на обдумывание, узбекский гроссмейстер после оплошности чёрных заиграл блестяще и красиво довёл партию до победы. Непростое начало, и тут главное, чтобы Андрей справился с нахлынувшими эмоциями – впереди ещё много партий.

Принципиальную дуэль у Хикару Накамуры выиграл Фабиано Каруана. Обычно встречи с земляком доставляли ему немало хлопот, а тут – сразу победа, которая подкрепляет серьёзность амбиций Каруаны. Если на старте Фабиано удастся уйти в отрыв, то молодым конкурентам придётся очень непросто с одним из самых опытных участников претендентского турнира.

Наконец, индиец Рамешбабу Прагнанандха на подъёме провёл партию против непробиваемого нидерландца Аниша Гири. Соотечественник, ровесник и друг-конкурент действующего чемпиона мира тоже настроен очень решительно, и стартовая партия показала, что и готов к турниру он отлично.

Что будет во 2-м туре?

Во 2-м туре Андрею Есипенко предстоит сыграть против Хикару Накамуры. Американец после своей операции «фармить рейтинг» для попадания в турнир претендентов не в лучшей форме, тренировочные спарринги перед Кипром провёл не слишком убедительно, стартовую партию проиграл, да и у Андрея к нему есть старые счёты! Более того, перед началом соревнований Накамура дал интервью, в котором заявил, что претендентский мог бы быть сильнее, если бы Есипенко можно было заменить на кого-то из мировой десятки.

В такой ситуации обидчика точно надо побеждать!