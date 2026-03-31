Клубы Центральной России сыграли матчи 26-го тура Футбольной национальной лиги

"РГ" изучила результаты матчей 26-го тура Футбольной национальной лиги для команд из Центральной России.

28 марта "Волга" из Ульяновска на домашнем поле неожиданно переиграла костромской "Спартак". Поражение от аутсайдера турнира опустило костромичей с четвертого на шестое место.

В этот же день ярославский "Шинник" в гостях сыграл по нулям с "Нефтехимиком" из Нижнекамска. Ярославцы переместились с 11-й на 13-ю строчку.

Также 28 марта воронежский "Факел" не смог дома переиграть "КАМАЗ" из Набережных Челнов - 0:0. "Огнеопасные" не могут забить уже семь таймов подряд, а ближайший преследователь, "Родина", сократил отрыв от первого места до четырех очков. Впрочем, "Факелу" 1 апреля предстоит в гостях сыграть перенесенный ранее из-за морозов матч с "Нефтехимиком".

29 марта тульский "Арсенал" дома спокойно одержал верх над еще одним аутсайдером турнира - саратовским "Соколом". Счет 3:1 в пользу хозяев, и туляки поднимаются с десятой на девятую строчку.

Матчи 27-го тура для команд из Центральной России пройдут 4 и 5 апреля.