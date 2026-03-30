Экс-президент ФИДЕ пообещал снять санкции с российских шахматистов

Бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что разрешил бы российским спортсменам выступать с флагом и гимном.

Илюмжинов возглавлял ФИДЕ с 1995 по 2018 год. В 2025-м он заявлял о возможном участии в следующих выборах президента организации.

– Готовы ли вы вернуть России флаг и гимн, если возглавите в сентябре ФИДЕ?

– Конечно. Первым делом я верну флаг и гимн российским шахматистам и закреплю в Уставе ФИДЕ, что такие санкции недопустимы в отношении любой страны. Если сейчас затянется конфликт на Ближнем Востоке и кто-то будет настаивать на санкциях в отношении Израиля, США или Ирана? С 1995 года я говорил, что шахматы вне политических распрей.

В 1996 году я приезжал к Саддаму Хусейну. Ирак находился под санкциями ООН. Мы провели там шахматный турнир, я привез туда футбольный «Уралан», чтобы они сыграли товарищеский матч. Мы провели там конкурс симфонических оркестров «Вавилонские ночи». Тогда меня поддержал Жак Ширак, который прислал в Багдад оркестр из Франции. Когда Хусейна свергли, я приехал договариваться о развитии шахмат с его политическими оппонентами. Многие отговаривали: мол, меня порвут из-за связи с Саддамом, но никаких проблем не было.

Или ситуация в Триполи в 2004-м, где мы проводили ЧМ по нокаут-системе. У Ливии нет дипломатических отношений с Израилем, и гроссмейстер Вадим Милов не мог получить визу. Я приехал в Сирт, где мы встретились с Муаммаром Каддафи в военной палатке. Объяснил ему ситуацию, и он при мне позвонил главе МИДа и сказал, чтобы всем участникам ЧМ дали визы. И все в итоге сыграли.

У меня всегда была установка, что надо дружить со всеми. Политика изменчива, и почему мы должны на это реагировать? Или вспоминаю случай, когда ездил в Северную Корею. Кто-то советовал мне, что не стоит этого делать: мол, их политический лидер токсичен. Я отвечал: что значит токсичен? Главное, он поддерживает шахматы. Для меня главной целью всегда было развитие.

– Сейчас вы готовы его продолжить?

– Я покинул свой пост ради шахмат – потому что под санкциями, которые ввели против меня в 2015 году, было сложно исполнять свои функции. Поэтому в 2018 году поддержал выдвижение Аркадия Дворковича и попросил всех своих сторонников проголосовать за российского кандидата.

Когда Аркадий Владимирович выиграл, то по его инициативе был изменен Устав ФИДЕ в части продолжительности работы президента. Что можно избираться только на два срока. В сентябре его полномочия истекают. Говорят, что баллотироваться будут кандидаты из Германии, из Англии. У нашей страны должен быть кандидат на предстоящих выборах, и надеюсь, Россия поддержит меня, – сказал Илюмжинов.