Илюмжинов рассказал, как пил водку с Бобби Фишером

Бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов поделился воспоминаниями об игре с 11-м чемпионом мира Робертом Фишером.

– Вы рассказывали, что мечтали сыграть со всеми чемпионами мира.

– Играл мини-матчи с Гаприндашвили, Смысловым, Спасским, Фишером, Карповым, Каспаровым*, Крамником, Анандом.

– Какая из этих встреч самая памятная для вас?

– С Фишером. С ним не играли ни Карпов, ни Каспаров*, а мне это удалось.

– Сколько было партий?

– Четыре. Мы сидели на квартире Андрэ Лилиенталя в Будапеште, пили водку, закусывая черной икрой и пельменями. Долго не решался предложить Бобби сыграть, но потом все-таки набрался смелости. Он согласился.

Я расставляю фигуры. Он разрушает первую линию и говорит: «Шахматы умерли, мистер президент». Надо думать с первого хода, и мы начали играть в шахматы Фишера (со случайной расстановкой фигур – Спортс’’). Первую я сразу продул, вторую – тоже, третью – сопротивлялся, а четвертую – чуть не выиграл. Но зато четыре партии с самим Бобби!

Бывают знаменательные моменты в жизни. Для меня это встречи с великими религиозными деятелями – его святейшеством Далай-ламой, папой римским Иоанном Павлом II. С великим политиком Владимиром Владимировичем Путиным. С провидицей Вангой. Но самое большое счастье – это тот вечер в компании Фишера. Он гений, полубог, который спустился на землю.

Кстати, между делом я хотел затащить 11-го чемпиона мира в ЧМ по нокаут-системе. Предлагал серьезные подъемные, но он ни в какую не соглашался. Говорил: «Если будешь проводить ЧМ по моим шахматам, то буду участвовать и готов стать главным арбитром». Не получилось, но надеюсь, что я еще проведу официальный ЧМ по шахматам Фишера, – рассказал Илюмжинов.

* – Гарри Каспаров внесен в перечень террористов и экстремистов, а также признан иностранным агентом в России..