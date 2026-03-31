Карякин ответил, кто его впечатлил на турнире претендентов

Карякин рассказал, кто его впечатлил на старте турнира претендентов
Индийский шахматист Рамешбабу Прагнанандха и американец Фабиано Каруана производят лучшее впечатление на турнире претендентов. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер, сенатор Сергей Карякин.
Турнир претендентов проходит на Кипре. Сыграно два тура.
"В целом я считаю, что основные фавориты этого турнира это Праг и Каруана, - сказал Карякин. - Именно они пока производят наибольшее впечатление и своей креативностью, своим желанием бороться, желанием побеждать и так далее. На данный момент я вижу так, что между ними развернется основная борьба. Хотя, конечно, еще очень-очень рано про это говорить - целых 12 туров впереди, все может полностью измениться, но по двум турам ситуация такая, что мой прогноз пока что сбывается".
Заключительные партии запланированы на 15 апреля. В случае необходимости 16 апреля пройдет тай-брейк.