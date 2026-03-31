Жавохир Синдаров обыграл Прагнанандху в 3-м туре Турнира претендентов — 2026

Узбекистанский шахматист Жавохир Синдаров в партии третьего тура Турнира претендентов — 2026 обыграл соперника из Индии Рамешбабу Прагнанандху. Встреча завершилась со счётом 1:0. Синдаров играл чёрными фигурами.

Стартовую партию турнира Синдаров также выиграл у россиянина Андрея Есипенко, а вторая встреча с немцем Маттиасом Блюбаумом завершилась ничей.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.