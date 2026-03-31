Андрей Есипенко прокомментировал ничью в 3-ей партии Турнира претендентов — 2026

Российский шахматист Андрей Есипенко, сыгравший вничью с Маттиасом Блюбаумом в 3-ем туре Турнира претендентов — 2026, дал небольшой комментарий по поводу результата партии.

– Ну что, ничья. Как ощущения после партии? – Ощущения в целом хорошие. Мне кажется, я партию неплохо играл. Немного удалось чёрными поддавить. В один момент я мог бы сыграть даже какой-нибудь d5, после этого были бы неплохие шансы. Но я закончил быстрее и успел на падел, чем мы сейчас и занимаемся (улыбается), — сказал Есипенко в видеосообщении, опубликованном у него в телеграм-канале.

Турнир претендентов – 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.