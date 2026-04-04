Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен устроил скандал из-за селфи с шахматисткой из Казахстана Алуа Нурман. Видео опубликовал портал News.ru в Telegram-канале.

По словам журналистов, девушка перед началом партии попросила именитого норвежца сделать совместное фото, на что тот без капризов согласился.

Через некоторое время Карлсен побежал к судьям, с тем, чтобы пожаловаться на конкурентку. Он заявил арбитрам, что по регламенту не допускается использование смартфонов во время партий.

Напомним, что в октябре 2022 года Карлсен обвинил в нечестной игре американского гроссмейстера Ханса Ниманна. Мастер в ответ подал на него в суд, в иске указал, что норвежец нанес разрушительный удар по его репутации, карьере и жизни.

В декабре 2023 года россиянин Ян Непомнящий обвинил Карлсена в пользовании ноутбуком на Чемпионате мира в Самарканде.

Норвежец в ответ заметил, что у него нет привилегий, ноутбука, смартфонов. Вернее, устройства есть, но он не берет их на международные соревнования.