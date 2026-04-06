Итоги первого круга турнира претендентов назвали неутешительными для Есипенко

Итоги первого круга турнира претендентов являются неутешительными для российского шахматиста Андрея Есипенко. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Ранее ТАСС сообщал, что после семи туров Есипенко набрал 2 очка и занимает последнее место. В следующем туре он белыми фигурами сыграет с лидером турнира Жавохиром Синдаровым (6 очков) из Узбекистана