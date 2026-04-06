Итоги первого круга турнира претендентов назвали неутешительными для Есипенко

Смагин назвал неутешительным первый круг турнира претендентов для Есипенко
Итоги первого круга турнира претендентов являются неутешительными для российского шахматиста Андрея Есипенко. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.
Ранее ТАСС сообщал, что после семи туров Есипенко набрал 2 очка и занимает последнее место. В следующем туре он белыми фигурами сыграет с лидером турнира Жавохиром Синдаровым (6 очков) из Узбекистана
"Если говорить о мужском турнире, то итоги первого круга неутешительные, неудовлетворительные. Остается надеяться, что Андрей во второй половине покажет все-таки, что он игрок с большим потенциалом. Понятно, что турнир он уже провалил. Но для него это первый турнир претендентов, поэтому будем надеяться, что этот, пусть и негативный, но бесценный опыт дальше ему поможет в его, бесспорно, перспективной профессиональной карьере", - сказал Смагин.