Известный гроссмейстер заявил, что Есипенко не готов к турниру претендентов

Российский шахматист Андрей Есипенко оказался психологически не готов к турниру претендентов. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Ранее ТАСС сообщал, что после семи туров Есипенко набрал 2 очка и занимает последнее место. В следующем туре он белыми фигурами сыграет с лидером турнира Жавохиром Синдаровым (6 очков) из Узбекистана.