Известный гроссмейстер заявил, что Есипенко не готов к турниру претендентов

Шипов: шахматист Есипенко психологически не готов к турниру претендентов
Российский шахматист Андрей Есипенко оказался психологически не готов к турниру претендентов. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.
Ранее ТАСС сообщал, что после семи туров Есипенко набрал 2 очка и занимает последнее место. В следующем туре он белыми фигурами сыграет с лидером турнира Жавохиром Синдаровым (6 очков) из Узбекистана.
"Что касается Андрея Есипенко, то мне кажется, что у него проблемы психологического плана, - сказал Шипов. - Он ментально оказался не готов к жестокой драке, к атмосфере турниров претендентов, несравнимой с другими соревнованиями. Андрей пока не держит удар, для него это слишком сильное давление, так как у него нет привычки играть на столь жестких турнирах с такой бешеной, невероятной ответственностью, эта ответственность его и задавила. Можно, конечно, взвешивать какие-то конкретные шахматные ошибки, но я думаю, что проблема именно внутри, в психологии, в характере".