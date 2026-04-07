В Алма-Ате стартовал этап ЧМ по шахматам среди школьников

Церемонии открытия континентального этапа чемпионата мира по шахматам среди школьных команд, в том числе из России, состоялась во вторник в Алма-Ате. В ней принял участие генеральный консул РФ в Алма-Ате Дмитрий Тураев.

"Масштабный турнир объединил юных шахматистов из 30 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств. Соревнования проводятся в рамках международной системы турниров Международной шахматной федерации (FIDE) и призваны содействовать развитию молодежного сотрудничества, укреплению образовательных связей, а также популяризации интеллектуального спорта как эффективного инструмента наращивания межкультурного диалога", - сообщили в генконсульстве России.

Отмечается, что Тураев в ходе мероприятия встретился с представителями российской сборной и пожелал им "интересных партий, достойных соперников и новых спортивных достижений".