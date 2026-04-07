Игру шахматистки Лагно на турнире претенденток назвали рискованной

Российская шахматистка Екатерина Лагно играет с постоянным риском на турнире претенденток. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Лагно набрала 3,5 очка в семи партиях. Она отстает от текущего лидера украинки Анны Музычук на 1 балл.

"Что касается Кати Лагно, то ее игра - это просто гейзер, вулкан. Она играет с постоянным риском. Наверное, зрителям это приносит удовольствие, но и переживания от такой игры просто необычайны. Она выигрывает и проигрывает, и видно, что она способна на все, причем как победить в пяти партиях подряд, так пять и проиграть. Нет запаса прочности, но есть фантастическая боевитость", - сказал Шипов.

"Кате надо пожелать энергии, и чтобы в таких огненных шахматах она оказывалась более выносливой, чем соперницы. Все-таки тут большинство участниц моложе, поэтому нужна именно внутренняя физиологическая стойкость", - добавил собеседник агентства.