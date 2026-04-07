Есипенко сыграл вничью с Синдаровым в восьмом туре шахматного турнира претендентов

Россиянин Андрей Есипенко сыграл вничью с Жавохиром Синдаровым из Узбекистана в партии восьмого тура шахматного турнира претендентов, который проходит на Кипре.

Партия завершилась после 24‑го хода, Есипенко играл белыми фигурами.

На счету лидирующего Синдарова теперь 6,5 очка, в активе Есипенко 2,5 балла, россиянин занимает последнее место.

В девятом туре Есипенко черными фигурами сыграет с Хикару Накамурой (США).

Турнир претендентов с участием восьми шахматистов проходит по круговой системе и состоит из 14 туров. Победитель проведет матч за шахматную корону против действующего чемпиона мира Гукеша Доммараджу из Индии.