Турнир претендентов по шахматам — 2026: результаты на 7 апреля, таблица

Сегодня, 7 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претендентов – 2026. В рамках игрового дня шахматисты провели 8-й тур, тем самым начав второй круг соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших партий.

Шахматы. Турнир претендентов – 2026, Пейя (Кипр), 8-й тур. Результаты на 7 апреля:

Андрей Есипенко (Россия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 0,5:0,5.

Вэй И (Китай) — Маттиас Блюбаум (Германия) — 0,5:0,5.

Аниш Гири (Нидерланды) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1:0.

Хикару Накамура (США) — Фабиано Каруана (США) — 1:0.

Турнирная таблица после восьми туров:

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель получит € 70 000, а также бонусные € 5000 за каждые пол-очка. Призовой фонд соревнований составляет € 1 млн.