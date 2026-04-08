Вице-президент ФШР: Есипенко не до конца понял уровень турнира претендентов

Российский шахматист Андрей Есипенко не до конца понял уровень турнира претендентов. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

По итогам восьми туров Есипенко занимает восьмое место, на его счету 2,5 очка. Лидирует представитель Узбекистана Жавохир Синдаров, который набрал 6,5 очка, далее идут американец Фабиано Каруана, представитель Нидерландов Аниш Гири (по 4,5), американец Хикару Накамура, китаец Вэй И, индиец Рамешбабу Прагнанандха и немец Маттиас Блюбаум (по 3,5).

"Как мне кажется, главная причина неудач Андрея заключается в том, что он не до конца понял уровень турнира претендентов. Здесь нельзя играть просто хорошо, нужно играть как турнир жизни и очень тщательно продумывать все нюансы. Не просто играть, как тебе нравится, а выстраивать свою стратегию, тактику против каждого соперника. Это как раз то, что сейчас блестяще делает Синдаров", - сказал Смагин.

"Синдаров не просто выходит на партию, а отдельно изучает каждого соперника. У него есть план А, план В и С. Сейчас он очевидный фаворит в мужском турнире, и трудно сказать, что должно произойти, чтобы он не выиграл. Я думаю, что Каруана и Гири не будут оставлять попыток его догнать, но разрыв уже приличный. Вообще, ситуация, в которой сейчас все оказались, она крайне необычная, я не помню, когда всего лишь трое оказывались в плюсе, остальные все либо набрали 50%, либо в минусе. Мне кажется, многие сделают определенные выводы и играть с ним будут уже немножко по-другому", - добавил Смагин.

