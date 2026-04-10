Анатолий Карпов: «Кризис в российских элитных шахматах глубокий. Но в течение трех-четырех лет мы можем вернуть утраченные позиции»

12-й чемпион мира Анатолий Карпов заявил о серьезном кризисе в российских шахматах.

«Да, кризис в элитных шахматах у нас глубокий. Но я полагаю, что в течение трех-четырех лет мы можем вернуть утраченные позиции. Но это будет непросто, потому что в Индии и Узбекистане в последние годы появились неожиданные ростки талантов, причем в довольно большом количестве», – отметил Карпов.

Ранее российский шахматист Андрей Есипенко потерял шансы на победу в турнире претендентов, так как более чем на четыре очка отстал от лидера – Жавохира Синдарова из Узбекистана.

