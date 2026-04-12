Лагно проиграла Асаубаевой в 12-й партии Турнира претенденток — 2026

Российская шахматистка Екатерина Лагно уступила сопернице из Казахстана Бибисаре Асаубаевой в 12-й партии в рамках Турнира претенденток — 2026 на Кипре. Лагно играла чёрными, а Асаубаева — белыми фигурами.

После 12 туров на счету Лагно 5,5 очка. Она занимает пятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является Чжу Цзиньэр (Китай), которая набрала 7 очков. Асаубаева занимает третью позицию, отставая от лидера на 6,5 очка.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.