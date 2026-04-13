Россияне почти выбыли из борьбы за шахматную корону

Всё более грустно складывается ситуация на турнире претендентов для российских шахматистов. Последние шансы на победу потерял наш Андрей Есипенко, а теперь к столь досадному исходу очень близки и представительницы России в женском квалификационном соревновании.

В партии 11-го тура Александра Горячкина проиграла Рамешбабу Вайшали: в примерно равной позиции ладья россиянки оказалась в ловушке, и Александре прошлось расстаться с качеством в окончании, после чего шансы на спасение приблизились к нулю.

В 12-м туре Екатерина Лагно черными уступила Бибисаре Асаубаевой. Соперницы вышли на бой с открытым забралом. В очень сложной обоюдоострой позиции вначале допустила ошибку казахстанская шахматистка, но черные не нашли сильнейшего пути, ведущего к подавляющему перевесу. А затем в цейтноте ошиблась Лагно и осталась без фигуры.

За два тура до финиша Лагно и Горячкина на полтора очка отстают от лидеров - индианки Рамешбабу Вайшали и китаянки Чжу Цзиньэр (у обеих по 7 очков), что означает по сути: шансов на победу у россиянок практически не осталось.

Победители мужского и женского турниров претендентов получат право сыграть матч за мировую корону с действующими чемпионами мира - индийцем Доммараджу Гукешем и китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

ШАХМАТЫ. Турниры претендентов. Пафос (Кипр)

Мужчины.

11-й тур. Хикару Накамура (США) - Вэй И (Китай), Фабиано Каруана (США) - Жавохир Синдаров (Узбекистан), Аниш Гири (Нидерланды) - Андрей Есипенко (РОССИЯ), Рамешбабу Прагнанандха (Индия) - Маттиас Блюбаум (Германия).

12-й тур. Ничьи: А. Есипенко - Р. Прагнанандха Ж. Синдаров - Х. Накамура, М. Блюбаум - Ф. Каруана и Вэй И - А. Гири.

Положение после 12-го тура. 1. Жавохир Синдаров - 9, 2. Аниш Гири - 7. 3. Фабиано Каруана - 6. 4-6. Маттиас Блюбаум, Хикару Накамура, Вэй И - по 5,5. 7. Рамешбабу Прагнанандха - 5. 8. Андрей Есипенко - 4,5.

В понедельник, 13 апреля, на турнире выходной день.

14 апреля (вторник). 13-й тур. Вэй И - Есипенко. Гири - Синдаров. Накамура - Блюбаум. Каруана - Прагнанандха.

Женщины.

11-й тур. Александра Горячкина (РОССИЯ) - Рамешбабу Вайшали (Индия) - 0:1. Ничьи: Екатерина Лагно (РОССИЯ) - Анна Музычук (Украина). Чжу Цзиньэр (Китай) - Дивья Дешмукх (Индия), Тань Чжунъи (Китай) - Бибисара Асаубаева (Казахстан).

12-й тур. Е. Лагно - Б. Асаубаева - 0:1. Чжу Цзиньэр - Р. Вайшали - 1:0. Тань Чжунъи - Д. Дешмукх - 1:0. А. Музычук - А. Горячкина - ничья.

Положение после 12-го тура. 1-2. Рамешбабу Вайшали, Чжу Цзиньэр - по 7. 3-4. Анна Музычук, Бибисара Асаубаева - по 6,5. 5-6. Екатерина Лагно, Александра Горячкина - по 5,5. 7-8. Дивья Дешмукх, Тань Чжунъи - по 5.

В понедельник, 13 апреля, на турнире выходной день.

14 апреля (вторник). 13-й тур. Асаубаева - Музычук. Лагно - Дешмукх. Тань Чжунъи - Вайшали. Чжу Цзиньэр - Горячкина.