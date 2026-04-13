Россияне почти выбыли из борьбы за шахматную корону

Победный финиш нам, увы, не светит. Теперь российские шахматисты могут лишь попортить нервы соперникам…
Всё более грустно складывается ситуация на турнире претендентов для российских шахматистов. Последние шансы на победу потерял наш Андрей Есипенко, а теперь к столь досадному исходу очень близки и представительницы России в женском квалификационном соревновании.
В партии 11-го тура Александра Горячкина проиграла Рамешбабу Вайшали: в примерно равной позиции ладья россиянки оказалась в ловушке, и Александре прошлось расстаться с качеством в окончании, после чего шансы на спасение приблизились к нулю.
В 12-м туре Екатерина Лагно черными уступила Бибисаре Асаубаевой. Соперницы вышли на бой с открытым забралом. В очень сложной обоюдоострой позиции вначале допустила ошибку казахстанская шахматистка, но черные не нашли сильнейшего пути, ведущего к подавляющему перевесу. А затем в цейтноте ошиблась Лагно и осталась без фигуры.
За два тура до финиша Лагно и Горячкина на полтора очка отстают от лидеров - индианки Рамешбабу Вайшали и китаянки Чжу Цзиньэр (у обеих по 7 очков), что означает по сути: шансов на победу у россиянок практически не осталось.
Победители мужского и женского турниров претендентов получат право сыграть матч за мировую корону с действующими чемпионами мира - индийцем Доммараджу Гукешем и китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.
ШАХМАТЫ. Турниры претендентов. Пафос (Кипр)
Мужчины.
11-й тур. Хикару Накамура (США) - Вэй И (Китай), Фабиано Каруана (США) - Жавохир Синдаров (Узбекистан), Аниш Гири (Нидерланды) - Андрей Есипенко (РОССИЯ), Рамешбабу Прагнанандха (Индия) - Маттиас Блюбаум (Германия).
12-й тур. Ничьи: А. Есипенко - Р. Прагнанандха Ж. Синдаров - Х. Накамура, М. Блюбаум - Ф. Каруана и Вэй И - А. Гири.
Положение после 12-го тура. 1. Жавохир Синдаров - 9, 2. Аниш Гири - 7. 3. Фабиано Каруана - 6. 4-6. Маттиас Блюбаум, Хикару Накамура, Вэй И - по 5,5. 7. Рамешбабу Прагнанандха - 5. 8. Андрей Есипенко - 4,5.
В понедельник, 13 апреля, на турнире выходной день.
14 апреля (вторник). 13-й тур. Вэй И - Есипенко. Гири - Синдаров. Накамура - Блюбаум. Каруана - Прагнанандха.
Женщины.
11-й тур. Александра Горячкина (РОССИЯ) - Рамешбабу Вайшали (Индия) - 0:1. Ничьи: Екатерина Лагно (РОССИЯ) - Анна Музычук (Украина). Чжу Цзиньэр (Китай) - Дивья Дешмукх (Индия), Тань Чжунъи (Китай) - Бибисара Асаубаева (Казахстан).
12-й тур. Е. Лагно - Б. Асаубаева - 0:1. Чжу Цзиньэр - Р. Вайшали - 1:0. Тань Чжунъи - Д. Дешмукх - 1:0. А. Музычук - А. Горячкина - ничья.
Положение после 12-го тура. 1-2. Рамешбабу Вайшали, Чжу Цзиньэр - по 7. 3-4. Анна Музычук, Бибисара Асаубаева - по 6,5. 5-6. Екатерина Лагно, Александра Горячкина - по 5,5. 7-8. Дивья Дешмукх, Тань Чжунъи - по 5.
В понедельник, 13 апреля, на турнире выходной день.
14 апреля (вторник). 13-й тур. Асаубаева - Музычук. Лагно - Дешмукх. Тань Чжунъи - Вайшали. Чжу Цзиньэр - Горячкина.
