Гендиректор FIDE обратился к болельщикам

Гендиректор FIDE спросил у болельщиков, где стоит провести матч за шахматную корону
Генеральный директор Международной шахматной федерации (FIDE) Эмиль Сутовский поинтересовался мнением болельщиков относительно того, где следует провести матч за шахматную корону.
Во вторник представитель Узбекистана Жавохир Синдаров досрочно стал победителем проходящего на Кипре турнира претендентов и сыграет с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу из Индии.
— Матч Гукеш ‑ Синдаров станет эпическим противостоянием. Самый молодой в истории претендент на самый престижный шахматный титул. Два потрясающих игрока. Два настоящих бойца. Смелые. Энергичные. Решительные. Спокойные. Оба в значительной степени полагаются на свои выдающиеся счетные навыки. Но, конечно, есть и существенные различия. И победит тот, кто покажет лучшую версию себя в матче. На следующей неделе FIDE будет занята изучением вариантов места проведения. Матч назначен на конец ноября — первую половину декабря. Вопрос к болельщикам: Конечно, Индия и/или Узбекистан — два логичных варианта. Но если не там, то где, по вашему мнению, было бы уместно провести матч? — написал Сутовский в социальных сетях.