Гендиректор FIDE обратился к болельщикам

Генеральный директор Международной шахматной федерации (FIDE) Эмиль Сутовский поинтересовался мнением болельщиков относительно того, где следует провести матч за шахматную корону.

© Матч ТВ

Во вторник представитель Узбекистана Жавохир Синдаров досрочно стал победителем проходящего на Кипре турнира претендентов и сыграет с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу из Индии.