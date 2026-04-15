На турнире претендентов побит рекорд Яна Непомнящего

Гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров установил достижение на проходящем на Кипре Турнире претендентов — 2026. Там он побил рекорд российского шахматиста Яна Непомнящего по набранным очкам. Синдаров сыграл мгновенную ничью с Вэй И, благодаря чему набрал 10 очков в 14 партиях. У россиянина в 2022 году в Мадриде было 9,5 очка.

Отметим, сегодня, 15 апреля, на ТП-2026 идут заключительные партии.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу. У мужчин Турнир претендентов — 2026 досрочно выиграл 20-летний узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров.