В ФШР хотят как можно чаще слышать российский гимн на ЧМ в Сербии
Россия отправила самую многочисленную делегацию на чемпионат мира по рапиду и блицу среди детей и юношей. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.
Первенства мира по рапиду и блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет стартовали во Врнячке-Бане (Сербия). Завершится турнир 20 апреля.
"На турнир в Сербии заявлено 437 человек из 40 стран, и при этом 97 из участников - россияне. Цифра впечатляет. У нас самая большая делегация, - сказал Ткачев. - Мы будем бороться за медали во всех возрастах. У нас все шахматисты, отправившиеся в Сербию, талантливые. Но есть звездочки: Алиса Генриетта Юнкер, Диана Преображенская, Диана Хафизова. Среди ребят выделил бы Артема Ускова, Рому Шогджиева. Он, кстати, заявлен в турнир самых старших, до 18 лет". "Напомню, что наши шахматисты будут играть под национальным флагом, мы надеемся, что он не единожды появится на пьедестале, и российский гимн будет звучать как можно чаще", - добавил Ткачев.