В ФШР хотят как можно чаще слышать российский гимн на ЧМ в Сербии

Россия отправила самую многочисленную делегацию на чемпионат мира по рапиду и блицу среди детей и юношей. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Первенства мира по рапиду и блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет стартовали во Врнячке-Бане (Сербия). Завершится турнир 20 апреля.