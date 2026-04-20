11-летний российский шахматист Шогджиев победил на чемпионате мира по блицу

11-летний российский шахматист Роман Шогджиев стал чемпионом мира по блицу среди юниоров до 18 лет.

Соревнования проходили в сербской Врнячка-Бане. Всего на счету россиян 15 медалей в различных возрастных категориях, включая 7 золотых. Шахматисты выступали с национальным флагом.

В прошлом году Шогджиеву было присвоено звание международного мастера.