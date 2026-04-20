11-летний российский шахматист Шогджиев победил на чемпионате мира по блицу U18
11-летний российский шахматист Роман Шогджиев стал чемпионом мира по блицу среди юниоров до 18 лет.
Соревнования проходили в сербской Врнячка-Бане. Всего на счету россиян 15 медалей в различных возрастных категориях, включая 7 золотых. Шахматисты выступали с национальным флагом.
В прошлом году Шогджиеву было присвоено звание международного мастера.
Некоторые игроки «Челси» не понимают требования Росеньора и теряют веру в тренера. Лиэм «перегружает их информацией» (Daily Mail)
Мбаппе лайкнул пост про возможное возвращение Моуринью в «Реал»
Чистый капитал «Краснодара» – 14,59 млрд рублей. ЦСКА – 2-й, «Зенит» – 3-й, «Динамо» – 5-е, «Спартак» – 6-й, «Ростов» в минусе
